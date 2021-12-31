İkinci ‘kırmızı kod' uyarısı alan Antalya'da fırtına sonrası şaşırtan görüntüler | Video

İkinci kez ‘kırmızı kod' uyarısının verildiği Antalya'da, kent merkezinde yağışın ve rüzgarın olmadığını gören vatandaşlar sahile geldi. Vatandaşlar, dev dalgaları arkalarına alıp öz çekim yaparken, turistler de spor yapmayı tercih etti.