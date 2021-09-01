Video Yaşam İkitelli Çevre Sanayi Sitesinde çıkan yangın 8 saat sonra söndürüldü | Video

İkitelli Çevre Sanayi Sitesinde çıkan yangın 8 saat sonra söndürüldü | Video

İkitelli Çevre Sanayi Sitesinde çıkan yangın 8 saat sonra söndürüldü | Video
01.09.2021 | 08:55

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Başakşehir'de bulunan İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde dün akşam çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonucu yaklaşık sekiz saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

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Yangın dün akşam 21.00 sıralarında Başakşehir, İkitelli Çevre Sanayi Sitesinde bulunan 11'inci Blok'ta henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Kimyasal maddelerin tutuşmasıyla başlayan yangına İstanbul'un birçok ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edilerek yangına müdahale edilmişti. İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına, ilçe belediyelerinden gelen su tankları ile birlikte 61 araç ve 140 personelle müdahale eden İtfaiye ekipleri yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri yanan iş yerlerinde soğutma çalışması yapıyor.

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