Video Yaşam İkitelli İETT garajında kaza | Video
İkitelli İETT garajında kaza | Video

İkitelli İETT garajında kaza | Video

08.12.2021 | 15:05

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Küçükçekmece'de bulunan İkitelli İETT Garajı içinde, İETT otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 13.30 sıralarında meydana geldi. 34 DFL 065 plakalı hafif ticari araç ile İETT otobüsü garaj içinde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçta bulunan Sedat Saraç ile Gökmen Demircioğlu hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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