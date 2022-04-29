İkitelli'de feci kaza! İETT otobüsü, servis aracı ve kamyonet çarpıştı | Video

İstanbul İkitelli'de İETT otobüsü, servis aracı ve bir kamyonet çarpıştı. Kazada yaralılar olduğu öğrenilirken, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul İkitelli'de İETT otobüsü, servis aracı ve bir kamyonet çarpıştı. Kazada yaralılar olduğu öğrenilirken, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.