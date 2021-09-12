İl Sağlık Müdürü, denizde boğulan yabancı uyruklu kadını böyle kurtardı | Video

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığında serinlemek için denize giren bir turist kadın boğuldu. Annesini ziyaret etmek için Kuşadası'na gelen Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, tarafından yapılan müdahale ile Boşnak kadının duran kalbi çalıştırıldı. Hastaneye kaldırılan 55-60 yaşlarındaki kadının durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Boğulan kadını ilk müdahaleye yapan kişinin İl Sağlık Müdürü olduğunu öğrenenler fedakar müdüre teşekkür ettiler.

Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan engelsizler plajında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'nda ikamet eden anne-babasına ziyarete gelen Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, bir kafede otururken vatandaşların sudan bir kadını çıkardığını gördü. Hemen plaja koşan Dr. Açıkgöz, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kadına suni teneffüs ve kalp masajına başladı. Kadın turistin duran kalbi, İl Sağlık Müdürü'nün müdahaleleri ile yeniden çalışmaya başladı. Yeniden hayat belirtileri görülen ve Boşnak uyruklu kadın ambulansla önce Kuşadası Devlet Hastanesi'ne burada yapılan takviye müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Boğulma tehlikesi geçiren kadının hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.Vatandaşlar tarafından tebrik edilen Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz "Biz görevimizi yaptık. Çok şükür vatandaş hayata döndürüldü" dedi.