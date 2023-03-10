Ilgaz Dağı’nın eteklerinde mest eden sis manzarası böyle görüntülendi | Video 10.03.2023 | 10:07 Kastamonu ve Çankırı sınırlarında bulunan Ilgaz Dağı’nın eteklerinde etkili olan sis, mest eden görüntüler ortaya çıkarttı. Sis ile birlikte ortaya çıkan manzara dron ile havadan görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kastamonu ve Çankırı sınırlarında bulunan Ilgaz Dağı'nın eteklerinde sis etkili oldu. 'Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın' dizeleri ile türkülere konu olan Ilgaz Dağı'nın eteklerini kaplayan sis, kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı. Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde Ilgaz Çayı üzerinde yoğunlaşan sis, ormanlarla birleşerek kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı. Yerleşim yerlerinde de etkili olan sis, dron ile havadan görüntülendi.