İlginç düğün hediyesi: Arkadaşları damada takı yerine bulaşık seti taktı | Video

Antalya'nın Serik ilçesinde Ömür Ünal'a arkadaşları düğünde önlük giydirip, bulaşık deterjanı, bulaşık süngeri, salatalık ve ayva taktı.

Serik Sanayi Sitesi'nde kaporta ustası olan Ömür Ünal (33) ile Havvanur Kılınç (22), Akçaalan Mahallesi'ndeki belediye düğün salonunda düzenlenen törenle evlendi. Düğünde takı törenine geçildiğinde ise arkadaşları damada sürpriz yaptı. Takı merasiminin başlaması ile 'Aman aşkım' şarkısı eşliğinde tek tek anons edilen damadın arkadaşları önce oynadı, ardından da yanlarında getirdikleri önlüğü Ömür Ünal'a giydirdi. Arkadaşları daha sonra bulaşık deterjanı, bulaşık süngeri, salatalık ve ayvayı kurdeleyle Ömür Ünal'ın boynuna taktı. Katılımcıları güldüren takı töreninin ardından damat ve arkadaşları ile birlikte oynadı. (