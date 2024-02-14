İliç'te 9 işçinin arandığı heyelan bölgesi havadan görüntülendi | Video
Erzincan İliç'te 9 işçinin arandığı heyelan bölgesi havadan görüntülendi...
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