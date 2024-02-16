Video Yaşam İliç’te toprak altında kalan 9 işçinin arama çalışmaları böyle görüntülendi | Video
İliç’te toprak altında kalan 9 işçinin arama çalışmaları böyle görüntülendi | Video

İliç’te toprak altında kalan 9 işçinin arama çalışmaları böyle görüntülendi | Video

16.02.2024 | 14:02

Erzincan’ın İliç ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen olayda toprak altında kalan 9 işçinin arama çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İliç'te bir maden ocağında toprak kayması sonucu meydana gelen ve 9 işçinin göçük altında kaldığı bölgedeki çalışmalar aralıksız devam ediyor. Göçük altında kalan işçilerin yer tespiti çalışmaları, profesyonel ekipler tarafından georadar ve yer altı radarları ile karadan, dron'lar ile havadan sürdürülüyor.
Ekiplerin tam donanımlı cihazlarla arama yaptıkları alanlar sektörlenerek hassas bir çalışma yürütülüyor. Bölgede 24 saat aralıksız yürütülen çalışmalarda; 2 bin 722 personel görev alırken 796 araç, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, 7 drone, 1 georadar, 5 yeraltı radarı kullanılıyor.

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