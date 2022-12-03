Video Yaşam İlk ders millilerden | Video
İlk ders millilerden | Video

İlk ders millilerden | Video

03.12.2022 | 10:07

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Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasındaki “İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi Protokolü” kapsamında Akşamsettin İlkokulundaki öğrencilere ilk dersi Salon Hokeyi Kadın A Milli Takımı Antrenörleri ve Hokey Erkek Milli Takımı sporcuları verdi.

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Her öğrencinin ilkokuldan mezun olana kadar bir branşı öğrenmesi hedeflenen protokol ile alanında uzman antrenörler tarafından eğitim verilebilecek.
Bu kapsamda Amasya'da kamp yapan Kadın A Milli Takımı Antrenörleri Gökhan Kaya, Mücahit Gazi Demir, Vural Gökhan Karaoğlan, Hokey Erkek A Milli takım sporcuları Ramazan Turan Sarıoğlu ve Alperen Dilek, Akşamsettin İlkokulu 4/E sınıfı öğrencilerine okul bahçesinde Hokey ile ilgili bilgiler verdi. Öğrencilerin hokeye başlamalarını sağlamak amacıyla hokey sporunu anlattılar.

Milli Takım Antrenörlerinden Gökhan Kaya, "Bugün burada bulunma sebebimiz Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik Spor Bakanlığı arasında yapılan bir protokol var. İlkokullarda spor dalı eğitimi, bizde bugün Akşamsettin İlkokulunda hokeyi tanıtmaya geldik. Hokey branşını çocuklarla birlikte oynamayı ve onlara hokey sporunu sevdirmeye geldik."

Hokey İl Temsilcisi ve Sınıf Öğretmeni Seyit Ahmet Kanık, "Gençlik Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan spor dalı eğitim protokolü kapsamında okulumuzda açılacak olan hokey kursuna ilk dersini en üst seviyede milli takım antrenörleri ve milli takım sporcularından verilmesini istedik. Onlarda sağolsunlar bizleri kırmadılar, geldiler hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Amacımız sporu sevdirmek, hokeyi tanıtmak, hokey branşına sporcular kazandırmak."

4/E sınıfı öğrencilerinden 9 yaşındaki Nilda Çetin, "Milli Hokey antrenörleri bize hokey öğretmeye geldiler, onlara çok teşekkür ediyoruz."
4/E Sınıfı öğrencileri hep birlikte "hokeyi çok seviyoruz" demeyi de ihmal etmedi. İlkokulda kısa süre sonra da bir hokey kursu açılacak.

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