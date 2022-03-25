Video Yaşam İlk milli kazı alanının havadan görüntüsü mest etti | Video
İlk milli kazı alanının havadan görüntüsü mest etti | Video

İlk milli kazı alanının havadan görüntüsü mest etti | Video

25.03.2022 | 12:03

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Türkiye’nin ilk milli kazı alanı unvanına sahip Çorum’daki Alacahöyük Örenyeri, kar yağışının ardından beyaza büründü. Göz kamaştıran görüntülerin ortaya çıktığı antik kent havadan görüntülendi.

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Ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkartan ve her mevsim ayrı güzellik sunan Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Alacahöyük köyünde bulunan Alacahöyük Örenyeri, kar yağışının ardından ayrı bir güzelliğe büründü. Karla kaplı antik kentte kartpostallık manzaralar oluştu. Mest eden güzelliklerin oryaya çıktığı Alacahöyük, dronla havadan görüntülendi.

İLK MİLLİ KAZI UNVANI BULUNUYOR
19'uncu yüzyılın ikinci yarısında birçok seyyah ve araştırmacı tarafından ziyaret edilen Alacahöyük'te 1907 yılında İstanbul Müzeleri adına Th. Macridy, sfenksli kapı önünde 15 gün süren bir kazı çalışması yürüttü. 1935 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün emri ile Türk Tarih Kurumu adına, R.Oğuz Arık tarafından sistemli kazılara başlandı. 1936 yılından itibaren de 'ilk milli kazı'nın başkanlığı, Dr. Hamit Zübeyr Koşay'a verildi.

1935 ve 1939 yılları arasında gerçekleştirilen ilk dönem kazılarında açığa çıkarılan ve "Kraliyet mensupları" ile ilişkilendirilen zengin gömü hediyelerine sahip mezarlar arkeoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Mezarlardan çıkarılan madeni eserler yüksek bir kültürün varlığını ortaya koymakta olup bu kültür Mezopotamya ve Hitit kaynaklarında "Hatti" halkı olarak anılıyor. Üzerinden binlerce yıl geçmesine rağmen hala tüm görkemiyle ziyaretçilerini karşılayan aslan vücutlu insan başlı sfenksler büyük ilgi görüyor. Boğazkale'dekilerden farklı olarak kentin dış kapılarında değil, özel bir alana girişte kullanıldı. Dişi olarak betimlenen sfenksler Mısır sanatının Hitit dünyasına yansıyor. Bir sfenksin kapı girişine bakan tarafında her iki pençesinde birer tavşan taşıyan açık kanatları ve kuyruğu ile sahnenin tamamını dolduran bugün farklı dillerde farklı kültürlerde birçok medeniyetin simgesi olan çift başlı kartal kabartması bulunuyor.

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