İlk sahur öncesi fırın tezgahlarında pideler yerini aldı | Video
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte pidelerde fırın tezgahlarındaki yerini aldı. Sahur için pide almaya gelen bazı vatandaşlar ise fiyatların yüksek olduğunu söyledi.
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