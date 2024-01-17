İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın Silifkeli hemşehrileri uzay yolculuğunu heyecanla bekliyor | Video
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu astronot Alper Gezeravcı'nın memleketi Mersin'in Silifke ilçesindeki akrabaları, komşuları ve hemşehrileri, 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece gerçekleştirilecek fırlatmayı dev ekrandan takip edecek.
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