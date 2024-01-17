Video Yaşam İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın Silifkeli hemşehrileri uzay yolculuğunu heyecanla bekliyor | Video
İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın Silifkeli hemşehrileri uzay yolculuğunu heyecanla bekliyor | Video

İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın Silifkeli hemşehrileri uzay yolculuğunu heyecanla bekliyor | Video

17.01.2024 | 16:25

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu astronot Alper Gezeravcı'nın memleketi Mersin'in Silifke ilçesindeki akrabaları, komşuları ve hemşehrileri, 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece gerçekleştirilecek fırlatmayı dev ekrandan takip edecek.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı’nın Silifkeli hemşehrileri uzay yolculuğunu heyecanla bekliyor | Video 02:02
İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın Silifkeli hemşehrileri uzay yolculuğunu heyecanla bekliyor | Video 17.01.2024 | 16:25
Korku dolu anların yaşandığı lunapark sahibi o anları anlattı | Video 02:44
Korku dolu anların yaşandığı lunapark sahibi o anları anlattı | Video 17.01.2024 | 14:49
Kayseri’de kopya çetesi çökertildi | Video 00:18
Kayseri'de kopya çetesi çökertildi | Video 17.01.2024 | 14:29
Bağcılar’da tekel bayiine silahlı saldırı! Dehşet anları kamerada | Video 03:37
Bağcılar’da tekel bayiine silahlı saldırı! Dehşet anları kamerada | Video 17.01.2024 | 14:24
Diyarbakır’da 1 kişiyi öldüren 3 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı | Video 03:51
Diyarbakır'da 1 kişiyi öldüren 3 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı | Video 17.01.2024 | 13:55
Uşak’ta dükkan sahibi ve kiracı arasında çıkan tartışmada 6 kişi yaralandı | Video 00:44
Uşak’ta dükkan sahibi ve kiracı arasında çıkan tartışmada 6 kişi yaralandı | Video 17.01.2024 | 13:52
Aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 15 şahıs yakalandı | Video 01:44
Aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 15 şahıs yakalandı | Video 17.01.2024 | 12:36
Mehmet Ali Özdemir’in ölüm nedeni belli oldu! Müge anlı açıkladı | Video 12:09
Mehmet Ali Özdemir'in ölüm nedeni belli oldu! Müge anlı açıkladı | Video 17.01.2024 | 12:24
Şanlıurfa’da suç örgütü operasyonu: 12 gözaltı | Video 00:31
Şanlıurfa'da suç örgütü operasyonu: 12 gözaltı | Video 17.01.2024 | 11:30
Esenyurt’ta “makas” atıp trafiği tehlikeye atan sürücüler kamerada | Video 00:51
Esenyurt’ta “makas” atıp trafiği tehlikeye atan sürücüler kamerada | Video 17.01.2024 | 10:49
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 17 Ocak 2024 Çarşamba atv izle! | Video 05:02
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 17 Ocak 2024 Çarşamba atv izle! | Video 17.01.2024 | 10:59
İzmir’de yangın faciası: 1 ölü, 3 ağır yaralı | Video 00:48
İzmir’de yangın faciası: 1 ölü, 3 ağır yaralı | Video 17.01.2024 | 10:46
Seyhan polisinden iki farklı eve baskın: 2 bin 423 uyuşturucu hap ile silahlar ele geçirildi | Video 00:55
Seyhan polisinden iki farklı eve baskın: 2 bin 423 uyuşturucu hap ile silahlar ele geçirildi | Video 17.01.2024 | 10:42
Mersin’de ’torbacı’ operasyonu: 21 gözaltı | Video 02:44
Mersin'de 'torbacı' operasyonu: 21 gözaltı | Video 17.01.2024 | 10:31
Büyükçekmece’de şüpheliyi kovalayan polis aracının kazasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 03:42
Büyükçekmece’de şüpheliyi kovalayan polis aracının kazasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 17.01.2024 | 10:19
Kentin göbeğinde eğlence mekanına kurşun yağdırdı: 2 yaralı | Video 01:25
Kentin göbeğinde eğlence mekanına kurşun yağdırdı: 2 yaralı | Video 17.01.2024 | 10:18
Beykoz’da aşırı hız yapan aracın kazaya neden olduğu anlar kamerada | Video 00:45
Beykoz'da aşırı hız yapan aracın kazaya neden olduğu anlar kamerada | Video 17.01.2024 | 10:16
Beykoz TEM otoyolu’nda makas atan sürücü kazaya yol açtı; O anlar kamerada | Video 01:23
Beykoz TEM otoyolu'nda makas atan sürücü kazaya yol açtı; O anlar kamerada | Video 17.01.2024 | 08:35
Gaziantep’te terör örgütü propagandasına şafak operasyonu: 5 gözaltı | Video 00:36
Gaziantep'te terör örgütü propagandasına şafak operasyonu: 5 gözaltı | Video 17.01.2024 | 08:45
Isparta’da kontrolden çıkan araç refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 02:14
Isparta’da kontrolden çıkan araç refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 17.01.2024 | 08:26

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA