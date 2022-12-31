Video Yaşam İlk yardım çantasından 560 gram metamfetamin çıktı | Video
İlk yardım çantasından 560 gram metamfetamin çıktı | Video

İlk yardım çantasından 560 gram metamfetamin çıktı | Video

31.12.2022 | 14:00

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Afyonkarahisar’da zehir tacirlerinin otomobildeki ilk yardım çantasına sakladıkları 560 gram metamfetamin isimli uyuşturucuyu hassas burunlu narkotik köpeği buldu.

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Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yapıldı. Karayoludna iki aracın öncü ve arttı olarak ilerlediğini tespit eden ekipler ardından araçları durdurarak arama yaptı. Hassas burunlu narkotik köpeklerinin de kullandığı aramada otomobillerden birisinin bagajındaki ilk yardım çantası içerisine sulanan uyuşturucu köpekler buldu. Ardından köpeklerin bulduğu poşeti açan ekipler 560 gram metamfetamin ve 0,46 gram skunk isimli uyuşturucular ile hassas terazi ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan M.A., A.U. ve Ö.F.G isimli şahıslar 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçlamasıyla savcılık talimatı ile gözaltına alındı.

Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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