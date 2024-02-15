Video Yaşam İlkokulda görev yapan Şule Öğretmen, her sabah öğrencilerini dans eşliğinde sınıflara alıyor | Video
İlkokulda görev yapan Şule Öğretmen, her sabah öğrencilerini dans eşliğinde sınıflara alıyor | Video

İlkokulda görev yapan Şule Öğretmen, her sabah öğrencilerini dans eşliğinde sınıflara alıyor | Video

15.02.2024 | 16:02

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir ilkokulun öğrencileri, kültür fizik etkinliği ile okullarına oynayarak giriyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin güne neşeli, dinç ve zinde başlaması için başlatılan "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum" projesi çerçevesinde Osman Zeki Yücesan İlkokulu’nda ders öncesi kültür fizik hareketleri yapılıyor. Sınıf öğretmeni Şule Yüksel tarafından yöresel türküler eşliğinde hareketleri yapan öğrenciler, eğlenceli zaman geçiriyor.

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