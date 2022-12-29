İmalathanede suçüstü! Silah çetesi böyle çökertildi | Video

İstanbul’da yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapan organize bir çete çökertildi. Yasa Dışı Silah İmalathanesi’ne dönüştürülmüş adreste yüzlerce silah ve silah parçası ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapan üç kişilik bir çetenin İstanbul Küçükçekmece'deki adresine operasyon düzenledi. R.T., Ş.T. ve S.J. isimli üç kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Yasa Dışı Silah İmalathanesi'ne dönüştürülmüş olan adreste yapılan aramalarda üç ruhsatsız tabanca, 136 şarjör, 110 anahtarlık tabanca, 45 kuru sıkı tabanca, 19 tabanca namlusu, 55 tabanca gövdesi ve sürgüsü ile silah imalatında kullanılan makineler ve çok sayıda parça ele geçirildi.

Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. "Yasa Dışı Silah İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen üç suç ortağından Ş.T. ve R.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.