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OTOMATİK OYNAT
05:02
500 metre için 435 lira alan taksici, taksimetreyi suçladı | Video 11.04.2022 | 13:20
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İmalathaneye çevirdiği adresinde yakalandı... Hepsi evinden çıktı | Video 11.04.2022 | 13:44
01:18
Bolu Dağı sisle kaplandı, görüş mesafesi 10 metreye düştü | Video 11.04.2022 | 12:45
04:53
Esenler'de “Kabe Örtüleri ve Kabe Yolunda Hatıralar Sergisi” açıldı | Video 11.04.2022 | 13:19
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Mersin merkezli fuhuş operasyonunda 8 kişi tutuklandı | Video 11.04.2022 | 12:34
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Antalya'da tur midibüsü devrildi, 7 turist yaralandı | Video 11.04.2022 | 12:18
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Feci kaza kamerada! Otomobil aydınlatma direğine çarptı | Video 11.04.2022 | 11:24
05:18
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Arnavutköy’de yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu | Video 11.04.2022 | 11:52
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Hasta yaban keçisini 2 kilometre sırtında taşıdı | Video 11.04.2022 | 11:39
05:55
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Apartman dairesinde uyuşturucu ticaretine baskın | Video 11.04.2022 | 11:00
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İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu | Video 11.04.2022 | 11:01
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Büyükçekmece'de mazgal hırsızları yakalandı | Video 11.04.2022 | 10:59
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Zap Suyu’nda rafting yaparak yarışmalara hazırlanıyorlar | Video 11.04.2022 | 10:55
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Tilkinin, tavuğu yakalayıp telef ettiği anlar güvenlik kamerasında | Video 11.04.2022 | 10:42
İstanbul’da bir kişi; yasa dışı silah imalathanesine çevirdiği adresinde ruhsatsız silahlar, silah parçaları ve bin mermiyle Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalandı.