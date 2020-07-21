Video Yaşam İmam hatip liseleri zirveyi zorluyor | Video

İmam hatip liseleri zirveyi zorluyor | Video

İmam hatip liseleri zirveyi zorluyor | Video
21.07.2020 | 11:43

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İmam hatip liseleri zirveyi zorluyor | Video 02:34
İmam hatip liseleri zirveyi zorluyor | Video 21.07.2020 | 11:43
Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dan Ayasofya Camii davetini neden geri çevirdi? | Video 02:18
Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dan Ayasofya Camii davetini neden geri çevirdi? | Video 21.07.2020 | 11:30
İstanbul Esenler’de dehşet anları! Bomba gibi patladı | Video 00:45
İstanbul Esenler’de dehşet anları! Bomba gibi patladı | Video 21.07.2020 | 10:57
Kocaeli'de yürüyen merdivenlere 'Yok böyle ahlaksızlık' dedirten sabotaj kamerada | Video 01:14
Kocaeli'de yürüyen merdivenlere 'Yok böyle ahlaksızlık' dedirten sabotaj kamerada | Video 21.07.2020 | 10:49
Son Dakika Haberi: Muğla'da Pınar Gültekin cinayetindeki kan donduran detaylar ortaya çıktı | Video 01:49
Son Dakika Haberi: Muğla'da Pınar Gültekin cinayetindeki kan donduran detaylar ortaya çıktı | Video 21.07.2020 | 10:08
İstanbul Arnavutköy'de çocuklarının gözü önünde saksıdaki çiçeği çalan kadın kamerada | Video 03:18
İstanbul Arnavutköy'de çocuklarının gözü önünde saksıdaki çiçeği çalan kadın kamerada | Video 21.07.2020 | 10:05
Yakılıp beton dökülmüş cesedi bulunan Pınar Gültekin'in ölmeden önceki mutluluk görüntüleri yürekleri burktu | Video 01:29
Yakılıp beton dökülmüş cesedi bulunan Pınar Gültekin'in ölmeden önceki mutluluk görüntüleri yürekleri burktu | Video 21.07.2020 | 09:47
Son Dakika: Muğla'da Türkiye'yi sarsacak vahşi cinayet! Pınar Gültekin’i yakıp üzerine beton döktükten sonra... | Video 01:13
Son Dakika: Muğla'da Türkiye'yi sarsacak vahşi cinayet! Pınar Gültekin’i yakıp üzerine beton döktükten sonra... | Video 21.07.2020 | 09:53
Son dakika: Muğla’da 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin’den acı haber! Cesedi ormanlık alanda... | Video 01:40
Son dakika: Muğla’da 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin’den acı haber! Cesedi ormanlık alanda... | Video 21.07.2020 | 09:32
Afyonkarahisar'da sürücünün ezmemek için durduğu yılan aracın içine girdi | Video 01:05
Afyonkarahisar'da sürücünün ezmemek için durduğu yılan aracın içine girdi | Video 21.07.2020 | 08:43
Son dakika: İstanbul'da ateş açarak yolu ulaşıma kapatan şehir eşkıyaları yakalandı | Video 02:13
Son dakika: İstanbul'da ateş açarak yolu ulaşıma kapatan şehir eşkıyaları yakalandı | Video 21.07.2020 | 08:42
Son dakika: Bursa'da dehşet! Önce öldürdü sonra intihar etti | Video 03:38
Son dakika: Bursa'da dehşet! Önce öldürdü sonra intihar etti | Video 20.07.2020 | 17:28
Usta oyuncu Serdar Gökhan'da flaş Burak Özçivit ve Kuruluş Osman açıklaması | Video 00:57
Usta oyuncu Serdar Gökhan'da flaş Burak Özçivit ve Kuruluş Osman açıklaması | Video 20.07.2020 | 17:18
Muğla'da yer altından çıkan yılanların korkutan çılgın dansı kamerada | Video 00:11
Muğla'da yer altından çıkan yılanların korkutan çılgın dansı kamerada | Video 20.07.2020 | 16:06
Son Dakika: Çanakkale'de orman yangını | Video 01:02
Son Dakika: Çanakkale'de orman yangını | Video 20.07.2020 | 15:35
İstanbul Zeytinburnu'nda içkinden bayılan arkadaşa 'Yazıklar olsun' dedirten utanç verici hareket | Video 01:16
İstanbul Zeytinburnu'nda içkinden bayılan arkadaşa 'Yazıklar olsun' dedirten utanç verici hareket | Video 20.07.2020 | 15:08
Bursa'da yolu ulaşıma kapatarak halay çeken şehir eşkıyalarına para cezası kesildi | Video 00:17
Bursa'da yolu ulaşıma kapatarak halay çeken şehir eşkıyalarına para cezası kesildi | Video 20.07.2020 | 12:50
Son Dakika: İstanbul Bağcılar'da Polis Erkan Gökteke'yi şehit eden zanlının Adliye'deki işlemleri devam ediyor | Video 01:47
Son Dakika: İstanbul Bağcılar'da Polis Erkan Gökteke'yi şehit eden zanlının Adliye'deki işlemleri devam ediyor | Video 20.07.2020 | 12:03
Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uyuşturucu operasyonu kamerada | Video 01:00
Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uyuşturucu operasyonu kamerada | Video 20.07.2020 | 11:33
Müge Anlı'da Figen Karadağ ve oğlu cinayetinde kan donduran flaş gelişme | Video 02:21
Müge Anlı'da Figen Karadağ ve oğlu cinayetinde kan donduran flaş gelişme | Video 20.07.2020 | 11:11

Değişen müfredatla beraber atağa geçen imam hatip liseleri başarılarıyla zirveyi zorlamaya başladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA