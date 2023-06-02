Video Yaşam İmam ve eşinin katili oğulları çıktı | Video
İmam ve eşinin katili oğulları çıktı | Video

İmam ve eşinin katili oğulları çıktı | Video

02.06.2023 | 11:55

KONYA'nın Çumra ilçesinde imam Hüseyin Çoban (55) ve eşi Mürüvvet Çoban'ın (51), evlerinde tabancayla öldürülmesiyle ilgili çiftin oğlu Mücahit Çoban'ın (26) şüpheli olarak jandarma tarafından gözaltına alındı. Çoban'ın sorguda cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

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Çumra ilçesi İçeri Çumra Mahallesi 74946 Sokak?taki 2 katlı müstakil evlerinde oturan 1'i erkek 3 çocuk babası Hüseyin ve eşi Mürüvvet Çoban'dan kızları haber alamadı. Anne ve babasından haber alamayan çiftin kızları, durumu aynı mahallede oturan kayınpederine bildirdi. Çiftin kızlarının durumu anlattığı kayınpederi, Hüseyin ve Mürüvvet Çoban'ın oturduğu eve gitti. Kilitli olmayan kapıdan eve giren dünürleri, çifti kanlar içerisinde yatarken buldu. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Çoban çiftinin tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Çiftin cansız bedeni, savcı ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Çumra Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Jandarma ekiplerinin cinayetten sonra başlattığı soruşturmada Çoban çiftinin oğlu Mücahit Çoban şüphe üzerine gözaltına alındı. Mücahit Çoban, jandarmadaki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Mücahit Çoban'ın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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