İmam ve eşinin katili oğulları çıktı | Video
KONYA'nın Çumra ilçesinde imam Hüseyin Çoban (55) ve eşi Mürüvvet Çoban'ın (51), evlerinde tabancayla öldürülmesiyle ilgili çiftin oğlu Mücahit Çoban'ın (26) şüpheli olarak jandarma tarafından gözaltına alındı. Çoban'ın sorguda cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.
Jandarma ekiplerinin cinayetten sonra başlattığı soruşturmada Çoban çiftinin oğlu Mücahit Çoban şüphe üzerine gözaltına alındı. Mücahit Çoban, jandarmadaki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Mücahit Çoban'ın jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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