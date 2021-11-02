Video Yaşam İmitasyon bileziği kuyumcuya satmaya çalıştı, gerçek ortaya çıkınca böyle kaçtı | Video
İmitasyon bileziği kuyumcuya satmaya çalıştı, gerçek ortaya çıkınca böyle kaçtı | Video

İmitasyon bileziği kuyumcuya satmaya çalıştı, gerçek ortaya çıkınca böyle kaçtı | Video

02.11.2021 | 10:41

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İntihar eden TÜBİTAK çalışanı Doç. Dr. Dilek Dündar’dan geriye bu görüntüler kaldı | Video 00:54
İntihar eden TÜBİTAK çalışanı Doç. Dr. Dilek Dündar'dan geriye bu görüntüler kaldı | Video 02.11.2021 | 11:47
Eşine böbreğiyle hayat verdi 05:57
Eşine böbreğiyle hayat verdi 02.11.2021 | 11:12
70 yaşındaki kadını dolandırmaya giderken karşısında polisleri buldu 02:28
70 yaşındaki kadını dolandırmaya giderken karşısında polisleri buldu 02.11.2021 | 11:21
İstanbul’da site içinde taksi kullanan çocuk kamerada 00:16
İstanbul'da site içinde taksi kullanan çocuk kamerada 02.11.2021 | 11:11
Pendik’te kaza yapan otomobil kaldırıma çıktı, iki kadın saniyelerle kurtuldu | Video 02:24
Pendik’te kaza yapan otomobil kaldırıma çıktı, iki kadın saniyelerle kurtuldu | Video 02.11.2021 | 11:10
İstanbul Boğazı sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişine kapatıldı | Video 04:39
İstanbul Boğazı sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişine kapatıldı | Video 02.11.2021 | 11:04
İmitasyon bileziği kuyumcuya satmaya çalıştı, gerçek ortaya çıkınca böyle kaçtı | Video 05:14
İmitasyon bileziği kuyumcuya satmaya çalıştı, gerçek ortaya çıkınca böyle kaçtı | Video 02.11.2021 | 10:41
Sinop’ta kartpostallık sonbahar manzaraları 03:34
Sinop’ta kartpostallık sonbahar manzaraları 02.11.2021 | 10:57
Kırtasiyeye giren karga pinpon topu ile önce oynadı sonra alıp kaçtı | Video 01:18
Kırtasiyeye giren karga pinpon topu ile önce oynadı sonra alıp kaçtı | Video 02.11.2021 | 10:41
İstanbul Sarıyer’de panelvan takla attı, sürücüsü yaralandı 04:12
İstanbul Sarıyer'de panelvan takla attı, sürücüsü yaralandı 02.11.2021 | 10:37
Müge Anlı canlı izle: 2 Kasım 2021 Salı atv izle! Müge Anlı’da yürekleri yakan olay: Ölüm döşeğindeki babadan şok itiraf! 17:15
Müge Anlı canlı izle: 2 Kasım 2021 Salı atv izle! Müge Anlı'da yürekleri yakan olay: Ölüm döşeğindeki babadan şok itiraf! 02.11.2021 | 10:47
İstanbul Maltepe’de atık kağıt deposunda yangın 02:15
İstanbul Maltepe'de atık kağıt deposunda yangın 02.11.2021 | 09:48
Rus bakıcı dehşeti! Tuvaletini yapmasın diye aç bıraktı, ağzını yastıkla kapatıp dövdü | Video 05:18
Rus bakıcı dehşeti! Tuvaletini yapmasın diye aç bıraktı, ağzını yastıkla kapatıp dövdü | Video 02.11.2021 | 10:07
Kokusu sokağa yayılınca öldüğü ortaya çıktı 01:35
Kokusu sokağa yayılınca öldüğü ortaya çıktı 02.11.2021 | 10:17
13 yaşındaki çocuğun ticari taksi kullandığı anlar kamerada | Video 00:15
13 yaşındaki çocuğun ticari taksi kullandığı anlar kamerada | Video 02.11.2021 | 10:05
Esenyurt’ta sokak ortasında testereli sandalyeli kavga! | Video 02:04
Esenyurt'ta sokak ortasında testereli sandalyeli kavga! | Video 02.11.2021 | 09:50
Markette kadınların maske takmama kavgası kamerada 00:25
Markette kadınların maske takmama kavgası kamerada 02.11.2021 | 09:53
Bolu Dağı’nda göz gözü görmüyor 01:43
Bolu Dağı’nda göz gözü görmüyor 02.11.2021 | 09:50
Enkazdan çıkarılan minik Elif’in kurtuluşunun yıldönümü | Video 07:38
Enkazdan çıkarılan minik Elif'in kurtuluşunun yıldönümü | Video 02.11.2021 | 09:36
Helal olsun sana Mustafa! Çoban Mustafa’nın Cumhuriyet sevgisi 01:05
Helal olsun sana Mustafa! Çoban Mustafa'nın Cumhuriyet sevgisi 02.11.2021 | 09:37

Antalya’da kuyumcuya imitasyon bileziği altınmış gibi satmaya çalışan şüpheli, imitasyonun kesilip incelendiğini görünce neye uğradığını şaşırdı. Kuyumcunun polisi aradığını görünce hiçbir şey olmamış gibi kapıya yönelen şüpheli, kapıdan dışarı adım atar atmaz adeta topukladı. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Konyaaltı ilçesine bağlı Hurma Mahallesi Boğaçay Caddesi üzerinde dün öğlen saatlerinde yaşandı. Kuyumculukla uğraşan Engin Eroğlu'nun yanına, kimliği belirsiz bir adam gelip 22 ayar altın bileziği olduğunu ve bunu bozdurmak istediğini söyledi. Eroğlu, bileziği eline alıp incelemeye başladı. Normal değeri 5 bin olan altın bileziğin sahte olduğundan şüphelenen Eroğlu, normal değeri 5 bin lira yerine 2 bin lira fiyat çekti. Müşteri kılığındaki kişi ise fiyatı kabul ederek bozdurmak istediğini söyledi. Bilekliği kesen Eroğlu, altının imitasyon kaplama olduğunu gördü ve polisi aradı. Olay yerine polisin geleceğini duyan müşteri kılığındaki kişi ise bileziği de bırakıp kaçtı. Eroğlu ve çevredekilerin peşinden koşup yakalamaya çalıştığı kişi, kayıplara karıştı.
İhbarın üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"BAŞKA KUYUMCUDAN ALDIĞINI İDDİA ETTİ"
Bileziği eline alır almaz sahte olduğunu anladığını ve belli etmediğini belirten kuyumcu Engin Eroğlu, "Teraziye koydum ve hareketlerini görmek için değerinden daha düşük fiyat verdim. Normalde altın olsa 5 bin lira fiyatı, ben 2 bin lira fiyat verdim. Kabul edip, 'kasanız müsaitse bozabilir misiniz?' dedi. Kesip, kontrol etmem gerektiğini söyleyince panikledi. Kestikten sonra ise bilekliğinin içinin beyaz ve kaplama olduğunu gördüm. Bunun söyleyince şok oldu ve başka kuyumcudan aldığını iddia etti. Aldığını söylediği yerse tanıdığım kuyumcuydu. Orayı arayıp mağduriyetin giderileceğini söyledim ama kabul etmedi. Polisi aradım. O sıra kapıya doğru yönelip kaçtı gitti. 22 ayar damgası var. İmitasyon kaplama, hiçbir değeri yok. Şuan çöp bizim için. Polise şikayetçi olduk, bizim kaybımız olmadı ama belki başka arkadaşlarımızın olabilir" dedi.

Diğer kuyumculara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunan Eroğlu, tedbirli davranmakta fayda olacağını da sözlerine ekledi.

PAZARLIK VE KAÇMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Eroğlu ve şüphelinin arasında geçen pazarlık ile şüphelinin kaçışı işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin kuyumcuya girdikten sonra bileziği Eroğlu'na vermesi ve bir süre sonrası sahte olduğunun anlaşılmasıyla kuyumcunun polisi araması yer aldı. Bunu fark eden şüphelinin ise kapıya yürüyerek yönelip, dışarıya adım atar atmaz kaçması ve Eroğlu ile çevredekilerin peşinden koşması görüntülere yansıdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA