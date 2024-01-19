İnatlaşan sürücüler trafiği tehlikeye düşürdü | Video

Ankara-Eskişehir yolunda iki sürücü arasında tartışma yaşandı. Tartışma sonrası iki sürücü de akan trafik içinde birbirlerine tehlikeli hareketlerde bulundu. Yaşanan bu anlar başka bir sürücü tarafından görüntülendi.