İnci kefali göçünü izlemek için Van'a geldiler | Video
Dünya'da sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için suyun akışının tersine yüzüp tatlı sulara göç eden inci kefallerini görmek için, Türkiye'nin değişik illerinden yüzlerce kişi, Erciş ilçesindeki Deliçay'a geldi.
İstanbul'dan balık göçünü izlemeye gelen Bülent Yazıcı, Van Gölü'nde yaşayan ve endemik tür olan inci kefalinin bölge ekonomisine katkı sağladığını söyleyerek, Görsel şöleni izlemek için ailemle birlikte buraya geldik. Benim çocukluğum burada geçti. Sonra İstanbul'a yerleştik. Çocukluğumuzda ağlarımızı Van Gölü'ne atar, balık tutardık. Alınan güvenlik tedbirleriyle balıkların daha da büyüdüğünü fark ettim. Umarım, yaşanan kuraklık nedeniyle balıklar etkilenmez. Türkiye'nin birçok kentinden balık göçünü izlemek için gelenler var dedi.
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