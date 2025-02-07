Video Yaşam İncirliova'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü | Video
İncirliova'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü | Video

İncirliova'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü | Video

07.02.2025 | 08:41

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir otomobil motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken otomobilde bulunan bir yolcu da yaralandı. Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçıp kayıplara karıştı.

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Kaza, Aydın'ın İncirliova ilçesi Dereağzı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tire Caddesi üzerinde bulunan Otoban Köprüsü'nde 09 S 2111 plakalı otomobil ile Mustafa Çehentaş idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü, köprüden uçup şarampole düştü. Kaza sonrası otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken otomobilde yolcu konumunda bulunan E.A, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede motosiklet sürücüsü Mustafa Çehentaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı yolcu E.A. ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis olay yerinde incelemelerini sürdürürken kaçan otomobil sürücüsü ise her yerde aranıyor.
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