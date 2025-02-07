İncirliova'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü | Video
Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir otomobil motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken otomobilde bulunan bir yolcu da yaralandı. Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçıp kayıplara karıştı.
Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede motosiklet sürücüsü Mustafa Çehentaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı yolcu E.A. ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis olay yerinde incelemelerini sürdürürken kaçan otomobil sürücüsü ise her yerde aranıyor.
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