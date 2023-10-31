İndirildiği otobüse tekme attı; taksinin camlarını kırdı! | Video
BAKIRKÖY'de iddiaya göre İETT otobüsünde tartışma çıkaran bir kişi otobüsten indirilince önce otobüse sonra taksiye saldırdı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
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