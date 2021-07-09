İndirim izdihamı görenleri şaşkına çevirdi | Video
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde yeni açılan marketin indirim kampanyalarından faydalanmak isteyen vatandaşlar, 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu. İnsan kalabalığının yola taştığı izdihamda, bazı vatandaşlar baygınlık geçirdi.