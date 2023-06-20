Video Yaşam İneğe içki şişesinde sıvı veren şahıs yakalandı | Video
İneğe içki şişesinde sıvı veren şahıs yakalandı | Video

İneğe içki şişesinde sıvı veren şahıs yakalandı | Video

20.06.2023 | 13:18

Mersin'in Tarsus ilçesinde kurbanlık çiftliğinde bir ineğe içki içirdiği iddia edilen ancak ilaç verdiğini iddia eden şahıs yakalandı 4 bin 554 lira para cezası kesildi. Ayrıca şahsın, uyuşturucu madde bulundurmak suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu için gözaltına alındığı bildirildi.

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Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün sosyal medyada paylaşılan ve büyük tepki çeken ineğe içki içirme iddiasıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda bahse konu geçen kurbanlık çiftliğinin Tarsus'ta olduğu, şahsın B.D. olduğunu belirledi. Bunun üzerine Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri çiftliğe giderek, şahsa 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde 4 bin 554 lira para cezası uyguladı. Ayrıca şüphelinin uyuşturucu madde bulundurmak suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını tespit eden ekipler, gözaltına aldı.

Öte yandan şahsın gözaltına alınmadan önce yine sosyal medya hesabından yayınladığı vidosunda, kendisinin yanlış anlaşıldığını, içki şişesini ilaç vermek için kullandıklarını açıkladı. B.D., plastik şişenin hayvanın ağzında ezildiğini ve bu nedenle ilacı cam şişede verdiklerini iddia etti.

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