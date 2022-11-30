İneğin ayağından dakikalarca çıkan iltihap görenleri şaşkına çevirdi! | Video

Sosyal medyada paylaşılan bir video viral oldu. Tedaviye gittiği ineğin iltihaplı ayağında küçük bir delik açan veterinerin yaptığı bu hareket sonrası ortaya çıkanları görenler gözlerine inanamadı. İneğin ayağından iltihap oluk oluk aktı. O anlar ise kısa sürede binlerce kez izlendi. İşte o görüntüler…