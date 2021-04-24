Video Yaşam İnegöl'de bisiklet hırsızlığı anbean kamerada | Video

İnegöl'de bisiklet hırsızlığı anbean kamerada | Video

İnegöl'de bisiklet hırsızlığı anbean kamerada | Video
24.04.2021 | 09:11

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen bisiklet hırsızlığı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Hırsızlık olayı Mahmudiye Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinin önünde meydana geldi. İş yerinin önüne gelen şüpheli, bir süre park halindeki bisikleti gözlemledi. Şahıs çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden bisikleti çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlığın yaşandığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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