İngiliz The Guardian'dan küstah çağrı: Hedefte yine Başkan Erdoğan var
Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gitmeye hazırlanırken yurt dışı kaynaklı basın kuruluşları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan yazılarını artırdı. Başkan Erdoğan'ın Batı'nın dostu olmadığı dile getirilen İngiliz The Guardian'ın makalesinde skandal ifadeler kullanıldı.
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