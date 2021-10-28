Video Yaşam İngiltere'de sel: Nehirler taştı, yollar sular altında kaldı
İngiltere'de sel: Nehirler taştı, yollar sular altında kaldı

İngiltere'de sel: Nehirler taştı, yollar sular altında kaldı

28.10.2021 | 16:21

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İngiltere'nin kuzeybatısındaki Cumbria bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle nehirler taşarken, yollar sular altında kaldı.

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İngiltere'nin kuzeybatısındaki Cumbria bölgesinde etkili olan şiddetli yağış seli beraberinde getirdi. Su seviyesinin yükseldiği nehirler taştı, yolları sel bastı. Meteoroloji ofisi bugün erken saatlerde bölgede bulunan Keswick kamp alanı, Ehen ve Cocker Nehri de dahil olmak üzere bölgede 9 farklı noktada sel uyarısı verdi.


Bölgede elektrik kesintilerinin ve ulaşımda aksamaların olabileceğine yönelik uyarı yapıldı. Açıklamada, "24 saatlik bir süre içinde bir aylık yağışın görülebileceği" ifade edildi. Bölgedeki bazı yerleşim yerleri selden etkilenirken, karayolu ve demiryolu ulaşımının kesintiye uğradığı aktarıldı. Cumbria İtfaiye ve Kurtarma Servisi, halkın araç kullanmamasına yönelik uyarıda bulundu.


Yağışların Cuma gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

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