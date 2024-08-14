Video Yaşam İnip park ettiği araç, 5 dakika sonra alev alev yandı | Video
İnip park ettiği araç, 5 dakika sonra alev alev yandı | Video

İnip park ettiği araç, 5 dakika sonra alev alev yandı | Video

14.08.2024 | 13:22

Manavgat ilçesinde park halindeki servis aracı motor bölümünden çıkan yangın sonucunda tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Araç sahibi, 5 dakika önce köyden evine geldiğini, aracını park edip eve çıktığı sırada aracının yanmaya başladığını söyledi.

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Olay Yayla Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde yaşandı. Cadde üzerinde park halinde bulunan Ali Öz'e ait 07 C 74447 plakalı servis aracı motor bölümünden çıkan yangın sonucunda tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevleri gören komşuların çeşme hortumu ve yangın tüpüyle yaptığı müdahale yetersiz kaldı.Olay yerine gelen ekipler, yanan araç ve araçtan yükselen alevlerin tutuşturduğu apartmanın dış yüzeyinde bulunan plastik yağmur suyu tahliye borularını binanın diğer bölümlerine sıçramadan söndürdü.

Aracı yanarak hurdaya dönen Ali Öz, aracıyla Sülek Mahallesinden geldiğini, eve çıkmasının üzerinden 2 dakika bile geçmeden aracında yangın çıktığını dile getirdi.

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