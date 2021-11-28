Video Yaşam İnşaat demiri çalan hırsızlar böyle yakalandı | Video
İnşaat demiri çalan hırsızlar böyle yakalandı | Video

İnşaat demiri çalan hırsızlar böyle yakalandı | Video

28.11.2021 | 14:46

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Büyükçekmece’de bir adresten, 122 adet inşaat demiri ve 1 adet dairesel testere çalan şüpheliler yakalandı. Hırsızlık anları kameraya yansıdı.

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Büyükçekmece Türkoba Mahallesinde Cumartesi günü saat 09:00 sıralarında bir adresten, açıktan hırsızlık gerçekleştiği bilgisini alan Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri harekete geçti. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, mahalle çevresinde durumundan şüphelenilen bir araç durdurdu. Araçta yapılan kontrolde 122 adet inşaat demiri ve 1 adet dairesel testere olduğu görüldü. Araç içerisinde bulunan Ş.U. ve F.G.'nin hırsızlık şüphelileri oldukları anlaşılarak gözaltına alındı. Olay ile ilgili başlatılan detaylı çalışmalarda, aynı şahısların farklı tarihlerde aynı adresten hırsızlık gerçekleştirdikleri öğrenildi. Yapılan araştırmalarda şüphelilerin çaldıkları malzemeleri, Mimarsinan Mahallesi, Çatalca Yolu üzerinde bulunan bir işyerine sattıkları belirlendi. Adli makamlara sevk edilen Ş.U. ve F.G. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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