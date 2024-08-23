Video Yaşam İnşaat görevlisini silahla rehin alan hırsızlar 800 bin liralık malzemeyi böyle çaldı | Video
İnşaat görevlisini silahla rehin alan hırsızlar 800 bin liralık malzemeyi böyle çaldı | Video

İnşaat görevlisini silahla rehin alan hırsızlar 800 bin liralık malzemeyi böyle çaldı | Video

23.08.2024 | 09:56

Eyüpsultan’da inşaatta çalışan güvenlik görevlisini rehin alan 6 kişi inşaatta bulunan ve değeri yaklaşık 800 bin lira olan hırdavat malzemesini çaldı. Hırsızların o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, dün sabah saat 07:00 sıralarında Eyüpsultan Çırçır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 6 şüpheli şahıs sabahın erken saatlerinde şantiyeye hırsızlık yapmak amacıyla girdi. Bu sırada güvenlik görevlisi Feyat Emel'le karşılaşan şüpheli şahıslar, bir süre Emel'i silah ile rehin alarak kendilerine deponun yerini göstermesini istedi. Şüpheli şahıslar inşaatta çalışan Emel'i de yanlarına alarak depoya doğru ilerledi. Şüpheliler ardından hızlı bir şekilde inşaat deposunda bulunan ve piyasa değeri yaklaşık 800 bin lira olan hırdavat malzemesini çaldı. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

HIRSIZLARIN ELİNDEN KURTULARAK 'HIRSIZ VAR' DİYE BAĞIRDI
İnşaatta güvenlik görevlisi olan Feyat Emel, hırsızlarla inşaat alanında karşılaştığını ve kendisine silah dayayarak onları depoya götürmesini istediklerini belirtti. Bir kişinin sürekli yanında durduğunu ve diğerlerinin kabloları çaldığını belirten Emel, "Ben bir fırsat bulunca kaçtım ve 'hırsız var' diye bağırdım" dedi.

GÜVENLİK ARKADAŞI SİLAHLA REHİN ALIYORLAR
Şantiye Şefi Şükrü İlhan, "Sabah saat 7.00 civarlarında bizim güvenlikler gittikten sonra buraya geliyorlar. Araçlarını bırakıp içeri giriyorlar. İçeriden de bizim görevli arkadaşı silahla rehin alıp depoları göstermesini istiyorlar. Ondan sonra depoları bulup teker teker patlatıyorlar. İçeriden yaklaşık 800 bin liralık malzemeyi alıyorlar. Aldıktan sonra da adam bir şekilde kaçıyor. Hızlıca kaçıp gidiyorlar. İçeride gezinen güvenlik arkadaş var. Güvenlik arkadaşı silahla rehin alıyorlar. O da bir şekilde fırsatını bulup kaçtıktan sonra 'hırsız var' diye bağırıyor. Omdan sonra da kaçmaya başlıyorlar. Emniyete haber verdik, haber bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Olayın ardından kayıplara karışan şüpheli şahısları yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Beyoğlu’nda turistin çantasını çalan 3 kadın kamerada! 01:24
Beyoğlu'nda turistin çantasını çalan 3 kadın kamerada! 23.08.2024 | 12:03
Ankara’da metro istasyonunda hırsızlara yönelik nefes kesen operasyon 02:12
Ankara'da metro istasyonunda hırsızlara yönelik nefes kesen operasyon 23.08.2024 | 12:06
’Çocuklarımızın kafasına ne kadar az bilgi tıkarsak o kadar başarılı olacağına inanıyoruz’ 02:32
'Çocuklarımızın kafasına ne kadar az bilgi tıkarsak o kadar başarılı olacağına inanıyoruz' 23.08.2024 | 11:19
Düzce’deki dehşete düşüren kaza kamerada... Hafriyat kamyonun altında kaldılar, 1 ölü, 1 yaralı! 00:55
Düzce'deki dehşete düşüren kaza kamerada... Hafriyat kamyonun altında kaldılar, 1 ölü, 1 yaralı! 23.08.2024 | 11:10
Karısını alışverişe gitmek için aldığı otomobilinde kıskançlık tartışmasında öldürmüş 01:07
Karısını alışverişe gitmek için aldığı otomobilinde "kıskançlık" tartışmasında öldürmüş 23.08.2024 | 11:14
Viyadükten kopan beton parça araçların arasına düştü: Ölümden manevra ile böyle kurtuldu | Video 00:16
Viyadükten kopan beton parça araçların arasına düştü: Ölümden manevra ile böyle kurtuldu | Video 23.08.2024 | 10:58
Aksaray’da hamile mimara bıçaklı saldırı! Şantiye sahibi dehşeti yaşattı 04:58
Aksaray'da hamile mimara bıçaklı saldırı! Şantiye sahibi dehşeti yaşattı 23.08.2024 | 10:55
Kız kardeşine kötü davranan eniştesini öldürdü! | Video 01:25
Kız kardeşine kötü davranan eniştesini öldürdü! | Video 23.08.2024 | 10:47
Pendik’te iş yerine silahlı saldırı: 4 yaralı | Video 01:26
Pendik'te iş yerine silahlı saldırı: 4 yaralı | Video 23.08.2024 | 10:43
Mersin’de internet üzerinden kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapanlara operasyon | Video 01:06
Mersin’de internet üzerinden kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapanlara operasyon | Video 23.08.2024 | 10:17
Van’da kontrolden çıkan kamyın uçurumun kenarında son anda durdu: 2 yaralı 00:28
Van'da kontrolden çıkan kamyın uçurumun kenarında son anda durdu: 2 yaralı 23.08.2024 | 10:06
Bursa’da bekçileri görünce tabancayı kaldırıma atan şahıs yakalandı 00:40
Bursa'da bekçileri görünce tabancayı kaldırıma atan şahıs yakalandı 23.08.2024 | 10:11
İzmir’de iş yerine çöken şehir eşkıyalarına operasyon: 6 tutuklama | Video 01:01
İzmir'de iş yerine çöken şehir eşkıyalarına operasyon: 6 tutuklama | Video 23.08.2024 | 10:05
İnşaat görevlisini silahla rehin alan hırsızlar 800 bin liralık malzemeyi böyle çaldı | Video 06:07
İnşaat görevlisini silahla rehin alan hırsızlar 800 bin liralık malzemeyi böyle çaldı | Video 23.08.2024 | 09:56
Bolu’daki orman yangınını hasar gören alan böyle görüntülendi | Video 03:52
Bolu'daki orman yangınını hasar gören alan böyle görüntülendi | Video 23.08.2024 | 09:43
Ağrı’da kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı | Video 00:09
Ağrı'da kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı | Video 23.08.2024 | 09:43
İstanbul’da kuyumcuya silahlı saldırı kamerada | Video 00:59
İstanbul’da kuyumcuya silahlı saldırı kamerada | Video 23.08.2024 | 09:01
5 katlı bina iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu 00:17
5 katlı bina iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu 23.08.2024 | 09:22
Dehşet anlarını gözyaşları içinde anlattı: Canımızı zor kurtardık | Video 03:15
Dehşet anlarını gözyaşları içinde anlattı: "Canımızı zor kurtardık" | Video 23.08.2024 | 08:59
Yalova’da deniz simidiyle açıklara sürüklenen çocuk böyle kurtarıldı | Video 00:45
Yalova’da deniz simidiyle açıklara sürüklenen çocuk böyle kurtarıldı | Video 23.08.2024 | 08:59

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA