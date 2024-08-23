İnşaat görevlisini silahla rehin alan hırsızlar 800 bin liralık malzemeyi böyle çaldı | Video
Eyüpsultan’da inşaatta çalışan güvenlik görevlisini rehin alan 6 kişi inşaatta bulunan ve değeri yaklaşık 800 bin lira olan hırdavat malzemesini çaldı. Hırsızların o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
HIRSIZLARIN ELİNDEN KURTULARAK 'HIRSIZ VAR' DİYE BAĞIRDI
İnşaatta güvenlik görevlisi olan Feyat Emel, hırsızlarla inşaat alanında karşılaştığını ve kendisine silah dayayarak onları depoya götürmesini istediklerini belirtti. Bir kişinin sürekli yanında durduğunu ve diğerlerinin kabloları çaldığını belirten Emel, "Ben bir fırsat bulunca kaçtım ve 'hırsız var' diye bağırdım" dedi.
GÜVENLİK ARKADAŞI SİLAHLA REHİN ALIYORLAR
Şantiye Şefi Şükrü İlhan, "Sabah saat 7.00 civarlarında bizim güvenlikler gittikten sonra buraya geliyorlar. Araçlarını bırakıp içeri giriyorlar. İçeriden de bizim görevli arkadaşı silahla rehin alıp depoları göstermesini istiyorlar. Ondan sonra depoları bulup teker teker patlatıyorlar. İçeriden yaklaşık 800 bin liralık malzemeyi alıyorlar. Aldıktan sonra da adam bir şekilde kaçıyor. Hızlıca kaçıp gidiyorlar. İçeride gezinen güvenlik arkadaş var. Güvenlik arkadaşı silahla rehin alıyorlar. O da bir şekilde fırsatını bulup kaçtıktan sonra 'hırsız var' diye bağırıyor. Omdan sonra da kaçmaya başlıyorlar. Emniyete haber verdik, haber bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Olayın ardından kayıplara karışan şüpheli şahısları yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.
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