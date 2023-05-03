İnşaat hırsızları 40 bin liralık malzemeleri böyle çaldı | Video
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hırsızların bir inşaat alanından yaklaşık 2 ton demir ile çuval dolusu kilidi çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İnşaat sahibi Musa Çalışkan, hırsızlık olayının gerçekleştiğini fark etmesi sonrası durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler yaptıkları incelemelerin ardından hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Çalışkan, çoğunlukla köylerde inşaat işi yaptıklarını ve son günlerde artan demir fiyatları nedeniyle diğer çalışma alanlarında da hırsızlık olaylarının arttığını söyledi. Diğer hırsızlık yapılan bölgelerde kamera kaydı olmadığı için sonuç alamadıklarını ifade eden Çalışkan, "Bu kez karşıdaki evin kamera kaydından burada çalınan demirlerimizi tespit etmiş olduk. Aşağı yukarı 35-40 bin lira maliyeti vardır" dedi.
Güvenlik kamerasını olay yerine gelen jandarma ekiplerinin bulduğunu aktaran Çalışkan, "Şuan kamera kaydı elimizde ama bununla alakalı jandarma gerekli çalışmayı sürdürüyor. Burada 2.5 metre, 3 metre ve 4 metrelik kolon demirleri diye kullandığımız demirlerimiz vardı parça parça. Aşağı yukarı 2 ton demir kaybımız var. 200'er adet kanto ve kalıp kilitlerimiz eksik. 35-40 bin lira bir maliyeti var" ifadelerini kullandı.
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