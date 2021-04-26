İnşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde korkutan yangın | Video
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Esenler Giyimkent'te bir inşaatta işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın paniğe neden oldu. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Yangın öğlen saatlerinde Esenler Giyimkent'te bulunan bir site inşaatında meydana geldi. İddiaya göre işçilerin kaldığı konteynerlerin birinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede diğer konteynerlere de sıçradı. Bu sırada inşaatta çalışanlar durumu hemen itfaiye polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin hemen müdahale ettiği yangında yaklaşık 15 işçi konteyneri hasar aldı. Olayın işçilerin çalıştığı saatte meydana gelmesiyle olası bir faciadan dönüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.