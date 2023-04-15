İnşaat işçisinin çatıdaki tehlikeli anları kamerada 15.04.2023 | 11:34 Adana'nın Kozan ilçesinde inşaatın 8. katında bulunan tahtalardan oluşan ahşap iskelede tehlikeli anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Güvenlik önlemi olmadan inşaatta çalışan işçinin o anları yürekleri ağza getirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Adana'nın Kozan ilçesinde Irmak Caddesinde yapımı devam eden bir inşaatta metrelerce yükseklikte hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçinin görüntüsü yürekleri ağza getirdi. İnşaatta çalışan işçi kendisini izleyenlere korku dolu anlar yaşattı. Kalıp halindeki tahtaların üzerine çıkan işçi, inşaatın en üst katında tahtaların üzerinde adeta cambaz gibi çalıştı. Kask ve halat gibi hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçi kazaya davetiye çıkardı.