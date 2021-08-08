İnşaat malzemelerinin bulunduğu minibüsü böyle soydular | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:05
Kozan’da fırtına çatı uçurdu | Video 08.08.2021 | 21:24
00:18
Motosikletli gencin öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında | Video 08.08.2021 | 20:00
01:02
Samandağ'da denizde yunus şöleni | Video 08.08.2021 | 19:11
00:26
Son dakika: İzmir'de servis şarampole yuvarlandı | Video 08.08.2021 | 18:22
00:56
00:11
Dalaman'da çıkan yangına müdahale ediliyor | Video 08.08.2021 | 17:03
01:25
Esenyurt'ta korkutan yangın | Video 08.08.2021 | 16:23
00:53
00:29
01:20
01:44
İnşaat malzemelerinin bulunduğu minibüsü böyle soydular | Video 08.08.2021 | 15:29
00:24
00:13
Kibariye'nin uçuşan eteğine, eşinden masa örtülü önlem | Video 08.08.2021 | 14:35
01:00
Taksi durağına saldırı anları kameraya yansıdı | Video 08.08.2021 | 14:25
01:39
Boşanma aşamasındaki eşin silahlı saldırısı kamerada | Video 08.08.2021 | 14:07
06:34
Gaz kaçıran piknik tüpü, sigaranın ateşlenmesiyle bomba gibi patladı | Video 08.08.2021 | 13:49
02:00
15 kişinin öldüğü kazada yaşadığı dehşeti anlattı | Video 08.08.2021 | 13:49
02:04
01:03
Ankara'da bir inşaatın istinat duvarı çöktü | Video 08.08.2021 | 13:32
Arnavutköy’de içerisinde inşaat malzemelerin bulunduğu minibüsü soyan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı. Sokakta dakikalarca dolaşıp etrafı kontrol eden hırsızlar daha sonra minibüsün kapısını açarak malzemeleri çaldı.
Olay, sabah saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi, Güral Sokak'ta meydana geldi. Sokağa giren hırsızlar minibüsün içerisinde inşaat yapımında kullanılan teknolojik, elektronik aletler olduğunu fark etti. Minibüsün etrafında dolaşan ve çevreyi iyice kolaçan eden hırsızlar daha sonra minibüsün kapısını açarak içeride bulunan malzemeleri, kendi araçlarına yükledi. Hırsızlık anı ise başka bir binanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.