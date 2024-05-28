İnşaat sahasında güvenlik görevlilerinin bıçaklı kavgası kanlı bitti: 1’i ağır 2 yaralı | Video
Eskişehir’de inşaat şantiyesinde çalışan 2 güvenlik görevlisinin bıçaklı kavgası kanlı bitti. Güvenlik görevlilerinden 1'i ağır şekilde yaralandı.
Aldığı bıçak darbeleri sonucunda ağır yaralanan Bedri E., ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavga esnasında bıçakla elinden yaralanan Fettah B. ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme başlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:43
DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon: 4 gözaltı | Video 28.05.2024 | 16:27
03:00
Gaziantep'te korkutan yangın kamerada | Video 28.05.2024 | 15:48
00:27
00:49
Samsun'da 5 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı | Video 28.05.2024 | 14:55
01:55
00:45
Malatya’da, 'düşük ayarlı altın' operasyonu | Video 28.05.2024 | 14:55
04:27
00:44
00:48
Ayvalık’ta ev görünümlü uyuşturucu imalathanesine operasyon | Video 28.05.2024 | 13:38
05:41
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 28 Mayıs 2024 Salı atv izle! | Video 28.05.2024 | 11:22
02:02
Seyhan polisi saksıya gizlenmiş halde uzun namlulu silah ele geçirdi | Video 28.05.2024 | 10:44
02:18
Jandarmadan 1 milyonluk uyuşturucu operasyonu | Video 28.05.2024 | 10:19
03:40
Bahçelievler’de oyun salonuna silahlı saldırı kamerada: 1 ölü | Video 28.05.2024 | 10:05
02:21
Beyoğlu'nda kafeteryanın çatısı alev alev yandı | Video 28.05.2024 | 08:45
01:16
Mersin'de DEAŞ operasyonu: 6 tutuklama | Video 28.05.2024 | 08:45
00:24
49 yıl hapis cezasıyla aranan firari, motosiklet çalarken yakalandı | Video 28.05.2024 | 08:45
06:52
Hastaneye kaldırılan Bahar Candan yeniden cezaevine sevk edildi | Video 27.05.2024 | 15:58
02:08
00:56
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı | Video 27.05.2024 | 15:19