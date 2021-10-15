İnşaatın 2'nci katından düşen işçi yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaatın 2'nci katından düşen işçi yaralandı.
Olay, Kemalpaşa Mahallesi'nde yapımı devam eden Kur'an kursu inşaatında meydana geldi. 2'nci katta kalıp çakımı yapan Sezer Ç. (27), bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü. Yaralanan işçinin imdadına iş arkadaşları yetişti. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.