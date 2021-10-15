Video Yaşam İnşaatın 2'nci katından düşen işçi yaralandı
İnşaatın 2'nci katından düşen işçi yaralandı

İnşaatın 2'nci katından düşen işçi yaralandı

15.10.2021 | 14:28

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Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaatın 2'nci katından düşen işçi yaralandı.

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Olay, Kemalpaşa Mahallesi'nde yapımı devam eden Kur'an kursu inşaatında meydana geldi. 2'nci katta kalıp çakımı yapan Sezer Ç. (27), bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü. Yaralanan işçinin imdadına iş arkadaşları yetişti. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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