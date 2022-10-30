Video Yaşam İnşaatın çatı katında çıkan yangında işçiler korku dolu anlar yaşadı | Video
İnşaatın çatı katında çıkan yangında işçiler korku dolu anlar yaşadı | Video

İnşaatın çatı katında çıkan yangında işçiler korku dolu anlar yaşadı | Video

30.10.2022 | 14:58

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Antalya'nın Serik ilçesinde 5 katlı bir inşaatta kaynak çalışması sırasında çıkan yangında alevlere çatıda yakalanan işçiler büyük korku yaşadı. İşçiler çalışma arkadaşlarının yardımıyla kurtarıldı.

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Yangın, Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezinde sabah saatlerinde 5 katı bir inşaatın çatı katında meydana geldi. Alevlerin çatıyı sardığını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda yangın söndürülürken, alevlere çatıda yakalanan işçiler arkadaşlarının yardımıyla kurtuldu. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde çatıda işçilerin alevlerin hemen yanında koşuşturmaları yer alırken, binada maddi hasar oluştu. Yangının işçiler çatıda kaynak yaptığı esnada kıvılcımların strafor malzemesini tutuşturmasından kaynaklandığı öğrenildi.

İşçilerden Serkan Ürün, "Biz yukarıdaydık, panelleri söktük ve otele geçtik. Çalışırken baktık bina yanıyordu. Arkadaşlar vardı 2 kişi, hepsini indirdik aşağıya. Biz arkadaşları aşağıya indirirken itfaiye ekipleri geldi" dedi.

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