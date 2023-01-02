İnşaattan hırsızlık yapan şahıs JASAT tarafından yakalandı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Aksaray’da inşaat halindeki bağ evinden inşaat malzemesi çalan hırsızlık şüphelisi JASAT dedektifleri tarafından yakalandı. Suçunu itiraf eden şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.