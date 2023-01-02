Video Yaşam İnşaattan hırsızlık yapan şahıs JASAT tarafından yakalandı | Video
İnşaattan hırsızlık yapan şahıs JASAT tarafından yakalandı | Video

İnşaattan hırsızlık yapan şahıs JASAT tarafından yakalandı | Video

02.01.2023 | 15:01

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Aksaray’da inşaat halindeki bağ evinden inşaat malzemesi çalan hırsızlık şüphelisi JASAT dedektifleri tarafından yakalandı. Suçunu itiraf eden şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesi Gazi Mahallesi Bölgeler Yaylasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Nurettin G. (39), jandarmayı arayarak inşaat halindeki bağ evinden matkap, taşlama makinesi ve delici aletinin çalındığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerin ardından olayı gerçekleştiren şahsı tespit eden JASAT dedektifleri, Emre M. (29) isimli şahsın peşine düştü. Şahsın Aksaray merkezde olduğunu tespit eden JASAT dedektifleri bir ikamete yaptığı operasyonda şüpheliyi yakaladı. Sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülen şahıs buradaki ifadesinde hırsızlık olayını itiraf ederek malzemeleri çaldıktan sonra bir hurdacıya sattığını söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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