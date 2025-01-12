İnsanların canını hiçe sayıp trafiği tehlikeye düşüren maganda kamerada | Video 12.01.2025 | 08:53 Aksaray'da kontrolsüzce araç kullanarak diğer araç sürücülerine yol vermeyen ve trafiği tehlikeye düşüren maganda, cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Aksaray-Konya karayolunda Aksaray'dan Konya istikametine seyreden 34 DJL 077 plakalı otomobil sürücüsü, kontrolsüzce kullandığı araçla trafikteki diğer araç sürücüleri ve yolcuların canını hiçe sayarak adeta kazaya davetiye çıkardı. Araçların arkasına geçip uzun farlarını yakan sürücü diğer sürücülerin görüşlerini kısıtlarken, daha sonra öne geçen maganda sürücü kendisini sollamak isteyen araçlara yol vermedi. Sol şeritten seyreden sürücülerin önüne geçip şeridi kapatan, sürücülerin sağ şeride geçmesi üzerine de sağ şeride geçerek adeta alay edercesine yol vermeyen maganda sürücü, sinyallerini de sağ ve solu artarda yakarak tehlikeli sürüşünü sürdürdü.

Magandanın trafiği tehlikeye sokup kuralları alt üst ettiği tüm kural ihlalleri bir başka araçta bulunan yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde araç sürücüsünün diğer aracın arkasına geçerek uzun farlarını yaktığı, daha sonra aracın önüne geçerek yolu kapattığı, sinyallerini artarda sağ ve solu yakmak suretiyle alay edercesine sinyal verdiği ve yolun tamamen boş olmasına rağmen sol şeridi kapatıp arkadaki araç sürücülerinin selektör yapmasına rağmen yolu açmadığı görülüyor. Araçların sağ geçmesi üzerine sağ şeride, sola geçmesi üzerine de sol şeride geçerek trafik akışının engellendiği de görüntüler arasında yer alırken, diğer sürücülerin ihbarı üzerine trafik magandası Sultanhanı ilçesinde jandarma ve polis ekiplerince yakalandı. Bazı sürücülerin şikayetçi olması üzerine sürücü ve arkadaşları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Görüntüler üzerinden olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da tahkikat başlatılırken, trafik ekiplerince sürücüye birçok maddeden cezai işlem uygulandı.