İnsanlık ölmemiş dedirten hareket... ATM'de para çekmek isterken bulduğu 3 bin 400 TL’yi karakolda sahibine teslim etti | Video
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde para çekmek için geldiği ATM'nin haznesinde para unutulduğunu gören bir vatandaş, 3 bin 450 TL’yi karakola götürerek sahibine teslim etti.
Şelale Polis Merkez Amirinin banka müdürüyle yaptığı telefon görüşmesinin ardından paranın sahibi kısa sürede belirlenirken, 3 bin 450 TL Şelale Polis Merkezi Amirliğine gelen İsmail Çetin'e teslim edildi.
"KARAKOLA GİDİP TESLİM ETTİM"
ATM'den para çekmek için geldiğini belirten Mehmet Dönmez, "Kartımı takmadan para haznesinin açıldığını ve içerisinde para olduğunu gördüm. Parayı kamera karşısında saydım ve banka kapalı olduğu için cebime koyup beklemeye başladım. Güvenlik görevlisi geldiğinde durumu anlattım. Kendisi bana parayı kendisine vermemi sahibini bulup teslim edeceklerini söyledi. Ben de parayı sahibine vermek istediğimi, sahibini çağırmalarını söyledim. Bu talebime olumlu cevap alamayınca karakola gidip teslim ettim" dedi.
"MESAİYE GEÇ KALACAĞIM İÇİN BIRAKIP GİTTİM"
Bankadan ihtiyaç kredisi çektiğini belirten İsmail Çetin ise, "ATM kartımla 3 bin 450 TL'yi çekmek istedim. Ama ATM bir süre beklettikten sonra işlemin gerçekleşmediğini söyledi. Ben de mesaiye geç kalacağım için bırakıp gittim. İşyerine vardıktan bir süre sonra hesabımı kontrol ettiğimde kredinin çekilmiş olduğunu gördüm. Bankayı aradım. Bana paramın bir vatandaş tarafından bulunduğunu ve Şelale Polis Karakoluna getirildiğini söyledi. Kendisine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.