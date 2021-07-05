Video Yaşam "İnternet kafeye gidiyorum" diye evden çıkan Nesrin'den 4 yıldır haber yok | Video

"İnternet kafeye gidiyorum" diye evden çıkan Nesrin'den 4 yıldır haber yok | Video

05.07.2021 | 13:16

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Zonguldak'ın Mithatpaşa Mahallesi'nde 4 yıl önce 'internet kafeye gidiyorum' diyerek evinden ayrılan Nesrin Koçaklı'dan hala bir iz bulunamadı. Acılı anne Yeter Koçaklı, eşi Çetin Koçaklı'nın da kızına hasretlik çekerek hayatını kaybettiğini söyledi.

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Mithatpaşa'da yaşayan 16 yaşındaki Nesrin Koçaklı geçen 2017 yılının Ocak ayında 'İnternet kafeye gidiyorum' diyerek evden ayrıldı. En son internet kafenin bulunduğu sokakta görülen Nesrin Koçaklı'dan bir daha haber alınamadı. Dört yıl geçmesine rağmen Koçaklı'dan hala bir iz bunamazken anne Yeter Koçaklı kızı Nesrin Koçaklı'nın bulunamamasını istedi.

Kızının acısını yaşarken eşinin de hayatını kaybettiğini söyleyen Yeter Koçaklı, "4 senedir kızıma hasretim var. Ne olursunu kızımı bulmak için yardım edin bana . Ne ölüsünü ne dirisini. Ben kızımın mezarı olsun istiyorum" dedi.

"BABASI KIZINA HASRETLİK ÇEKEREK VEFAT ETTİ"
Nesrin Koçaklı'nın babası Çetin Koçaklı'nın kızına hasretlik çekere vefat ettiğini ifade eden anne Yeter Koçaklı, "4 sene önce kızımı kaybettim Nesrin Koçaklı'yı. Katili bulduk dediler. Çocuğu çıkardılar cezaevinden benim kızım daha bulunamaz halde. Bir anayım bende. Babasını da kaybettim. Babası da hasretliğine dayanamadı vefat etti. Ben kızımı aramak istiyorum. Ben anayım yüreklerimiz yanıyor. 4 senedir kızıma hasretim var. Ne olursunu kızımı bulmak için yardım edin bana. Ne ölüsünü ne dirisini" dedi.

"KIZIMIN ÖLÜSÜNE BİLE RAZIYIM"
Karton toplayarak ailesini geçindirdiğini anlatan Yeter Koçaklı, "Erkek arkadaşını tutukladılar. Kendi attı denize dediler. Tuttu bıraktılar onu. Benim kızım ortada falan yok. Ben kızımın ölüsüne bile razıyım. Mezarı olmasına razıyım. Ne öldüğü ne sağlığını çıkardılar. Çocuklarım perişan ben perişanım. Eşimi de kaybettim. Şimdi çok kötü durumdayım. 4 senedir hasretiz. Bir anayız. Karton toplayarak bakarım ben onlara. Müge Anlıya kadar başvuru yaptım. Ne olursunuz beni o alsın. Ben evladımın peşindeyim. Kuran okutmak istiyorum" diye konuştu.

SEVGİLİSİ SERBEST BIRAKILDI
Nesrin Koçaklı ile ilgili dosyayı kapatmayan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, 27 Haziran 2019'da en son birlikte görüldüğü erkek arkadaşı E.K.'yı gözaltına aldı. E.K.'nın üzerine atılı suçu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından 'yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suçunu' işlediğine kanaat getiren mahkeme, sanığın 2 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, sanığın tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine hükmetti.

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