Video Yaşam İnternet üzerinden 4,6 milyonluk vurgun yapan 14 kişi yakalandı | Video
İnternet üzerinden 4,6 milyonluk vurgun yapan 14 kişi yakalandı | Video

İnternet üzerinden 4,6 milyonluk vurgun yapan 14 kişi yakalandı | Video

12.01.2024 | 16:19

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden 4 ilde 18 vatandaşı 4,6 milyon lira dolandıran 14 kişiyi yakaladı.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları dolandırarak haksız kazanç sağlayan kişi ve oluşumlara yönelik operasyonlara hız kesmeden devam ediyor. İnternet üzerinden ürün satışı, sazan sarmalı, araç kiralama, kapora alma ve benzeri yöntemlerle farklı illerde 18 vatandaşı toplamda 4 milyon 672 bin 167 Türk Lirası dolandırarak haksız kazanç sağladığı çok yönlü çalışmalar sonucu tespit edilen şahısların yakalanmalarına yönelik Samsun merkezli Mersin, Adana ve Malatya illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslara ait dijital materyallere el konuldu. Şahısların Samsun İl Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu sürüyor.
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