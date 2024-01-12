İnternet üzerinden 4,6 milyonluk vurgun yapan 14 kişi yakalandı | Video
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden 4 ilde 18 vatandaşı 4,6 milyon lira dolandıran 14 kişiyi yakaladı.
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