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İnternet üzerinden alışverişte olmayan malı sattılar | Video

İnternet üzerinden alışverişte olmayan malı sattılar | Video

11.03.2023 | 13:19

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; internet üzerinden olmayan ürünün ilanını verip, satın alan kişilere ürünleri göndermeyerek vatandaşları dolandırdığı tespit edilen 4 şebeke üyesini düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakaladı. 3 ayrı adrese yapılan operasyonlarda; çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, yabancı uyruklu şahıslar adına kayıtlı sim kart ve kredi kartı ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; güvenli ödeme yöntemi bulunan web sitelerinden alışveriş yapan vatandaşların, aldıkları ürünlerin gelmemesi üzerine dolandırıldıklarını anladıkları bilgisi alındı. Alınan bilgi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri web sitelerini takibe aldı.

Yapılan inceleme neticesinde; şüphelilerin web sitelerini klonlama yöntemi ile klonladığı ve buradan birebir site görünümü vererek güvenli ödeme esnasında ödemeyi istedikleri banka hesaplarına yönlendirdikleri tespit edildi. Söz konusu web sitesini yapan ve şebeke üyelerini yakalamak için 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, yabancı uyruklu şahıslar adına kayıtlı sim kart ve kredi kartı ele geçirildi.

SİBER SUÇLARA KARŞI MÜCADELE BAŞLATILDI

Nternet üzerinden İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ele geçirilen cep telefonu ve bilgisayarların yapılan adli bilişim incelemeleri neticesinde; sahte internet sitelerini tasarlayan ve sim kartları temin ettiği tespit edilen 1 şüpheli daha tespit etti. Şüpheli şahıs düzenlenen operasyonla yakalanırken çok sayıda suç unsuruna el konuldu.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheli şahıs Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunun talimatı ile çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Nitelikli Dolandırıcılık suçunu bilişim sistemleri kullanarak işlediği tespit edilen 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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