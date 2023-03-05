Video Yaşam İnternet üzerinden kaçak sigara satışı yapanlara Jandarma’dan operasyon | Video
İnternet üzerinden kaçak sigara satışı yapanlara Jandarma’dan operasyon | Video

İnternet üzerinden kaçak sigara satışı yapanlara Jandarma’dan operasyon | Video

05.03.2023 | 09:36

İstanbul’da internet üzerinden ve araç vasıtasıyla tütün dükkânlarına kaçak sigara satışı yapan 3 kişiyi yakaladı. Eş zamanlı yapılan operasyonlarda, 850 kilo kıyılmış tütün, 100 kilo nargile tütünü, 8 bin paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Büyük çaplı kaçak sigara operasyonu kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul il Jandarma Komutanlığı ekipleri; başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde internet siteleri üzerinden ve araç vasıtasıyla piyasa değeri milyonları bulan yüklü miktarda kaçak sigara satışı yapılacağı bilgisini aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kaçak sigaraların üretildiği ve depolandığı adresler belirledi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avcılar ve Kartal'da bulunan 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda; 1.050.000 adet içi dolu makaron, 480 bin adet boş makaron, 850 kilo kıyılmış tütün, 100 kilo nargile tütünü, 250 adet elektronik sigara, 8 bin paket bandrolsüz kaçak sigara, 4 adet sigara dolum makinesi ile 4 adet hava kompresörü ele geçirildi. Yakalanan, E.V., Y.Ç. ve E.T.isimli şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahısları yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Binlerce yıllık tarihte dev buz sarkıtları | Video 03:30
Binlerce yıllık tarihte dev buz sarkıtları | Video 05.03.2023 | 10:57
Sadece motoru sağlam kalan aracı Deprem hatırası oldu | Video 01:18
Sadece motoru sağlam kalan aracı "Deprem hatırası" oldu | Video 05.03.2023 | 10:57
Yarım asırlık bina depremde yıkılmadı | Video 01:33
Yarım asırlık bina depremde yıkılmadı | Video 05.03.2023 | 10:57
Ebrar Sitesi’nde dehşeti yaşayan depremzede o anları anlattı | Video 03:12
Ebrar Sitesi’nde dehşeti yaşayan depremzede o anları anlattı | Video 05.03.2023 | 10:18
Girdiği evden 500 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şahıs böyle kaçtı | Video 01:17
Girdiği evden 500 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şahıs böyle kaçtı | Video 05.03.2023 | 10:02
İnternet üzerinden kaçak sigara satışı yapanlara Jandarma’dan operasyon | Video 01:10
İnternet üzerinden kaçak sigara satışı yapanlara Jandarma’dan operasyon | Video 05.03.2023 | 09:36
Beyoğlu’nda ticari taksinin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasında | Video 01:08
Beyoğlu’nda ticari taksinin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasında | Video 05.03.2023 | 08:43
Bakırköy’de 17 yaşındaki sürücü önce refüje ardından ağaca çarptı: 1 ölü, 5 yaralı 04:19
Bakırköy’de 17 yaşındaki sürücü önce refüje ardından ağaca çarptı: 1 ölü, 5 yaralı 05.03.2023 | 08:42
Camilerin ses sistemlerini çalan hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı | Video 01:46
Camilerin ses sistemlerini çalan hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı | Video 05.03.2023 | 08:42
Artvin’de 2 kişinin hayatını kaybettiği çığ bölgesinden ilk görüntüler geldi | Video 02:11
Artvin’de 2 kişinin hayatını kaybettiği çığ bölgesinden ilk görüntüler geldi | Video 05.03.2023 | 08:42
Meral Akşener yana yakıla Cumhurbaşkanı adayı arıyor: Ersan Şen’e telefon | VİDEO HABER 00:20
Meral Akşener yana yakıla Cumhurbaşkanı adayı arıyor: Ersan Şen'e telefon | VİDEO HABER 05.03.2023 | 00:38
İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta: Masanın ne için kurulduğunu anlamış oldu! | VİDEO HABER 00:40
İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta: Masanın ne için kurulduğunu anlamış oldu! | VİDEO HABER 04.03.2023 | 19:33
Van-İran sınırında 100 kilo toz esrar ele geçirildi | Video 00:23
Van-İran sınırında 100 kilo toz esrar ele geçirildi | Video 04.03.2023 | 16:53
Depremzedeler için Hatay’a giden hemşireden uçakta fenalaşan yolcuya ilk müdahale | Video 05:47
Depremzedeler için Hatay'a giden hemşireden uçakta fenalaşan yolcuya ilk müdahale | Video 04.03.2023 | 16:27
Yeşil kategorideki teröristi MİT buldu, jandarma etkisiz hale getirdi | Video 01:49
Yeşil kategorideki teröristi MİT buldu, jandarma etkisiz hale getirdi | Video 04.03.2023 | 16:24
Kontrolünü kaybeden otomobil sürücüsü apartman boşluğuna böyle düştü | Video 01:19
Kontrolünü kaybeden otomobil sürücüsü apartman boşluğuna böyle düştü | Video 04.03.2023 | 16:19
Takla atan lüks otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı | Video 00:55
Takla atan lüks otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı | Video 04.03.2023 | 16:12
Ahşap yük taşıyan gemi Antalya körfezi’nde yan yattı | video 01:10
Ahşap yük taşıyan gemi Antalya körfezi'nde yan yattı | video 04.03.2023 | 16:05
Edremit’te sopalı bıçaklı kavga iş yerine taştı! O anlar kameraya böyle yansıdı | Video 01:03
Edremit’te sopalı bıçaklı kavga iş yerine taştı! O anlar kameraya böyle yansıdı | Video 04.03.2023 | 15:56
Boşanma aşamasındaki eşini 2 kez kaçıran tutuklu muhtara 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi | Video 02:14
Boşanma aşamasındaki eşini 2 kez kaçıran tutuklu muhtara 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi | Video 04.03.2023 | 15:47

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA