Video Yaşam İnternet üzerinden otomobil satan adamı böyle dolandırdılar | Video
İnternet üzerinden otomobil satan adamı böyle dolandırdılar | Video

İnternet üzerinden otomobil satan adamı böyle dolandırdılar | Video

12.11.2021 | 09:53

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İnternet üzerinden otomobil satan adamı böyle dolandırdılar | Video 00:50
İnternet üzerinden otomobil satan adamı böyle dolandırdılar | Video 12.11.2021 | 09:53
Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama böyle çarptı | Video 00:37
Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama böyle çarptı | Video 12.11.2021 | 09:53
Sarıyer ve Bakırköy’de kaçak avlanan 2 buçuk ton midyeye el konuldu! 00:38
Sarıyer ve Bakırköy'de kaçak avlanan 2 buçuk ton midyeye el konuldu! 12.11.2021 | 09:55
Iğdır’da bıçaklı kavga: 1 kişi sırtından yaralandı 00:47
Iğdır’da bıçaklı kavga: 1 kişi sırtından yaralandı 12.11.2021 | 09:42
Sivas’ta buzlanma zincirleme kazaya neden oldu | Video 01:19
Sivas'ta buzlanma zincirleme kazaya neden oldu | Video 12.11.2021 | 09:32
Esenyurt’ta buluşmaya çağırıp tekme tokat darbettiler | Video 00:31
Esenyurt'ta buluşmaya çağırıp tekme tokat darbettiler | Video 12.11.2021 | 09:33
Eyüpsultan’da operasyon! 68 şişe sahte alkol ele geçirildi 04:06
Eyüpsultan'da operasyon! 68 şişe sahte alkol ele geçirildi 12.11.2021 | 09:13
Bursa’da ’bu kadarına da pes’ dedirten görüntü! Kedi mamasının kutusunu çaldı 00:25
Bursa’da 'bu kadarına da pes' dedirten görüntü! Kedi mamasının kutusunu çaldı 12.11.2021 | 09:23
Hava sıcaklığının eksi 10 derece olduğu kentte göl buz tuttu 02:04
Hava sıcaklığının eksi 10 derece olduğu kentte göl buz tuttu 12.11.2021 | 09:15
Son Dakika: Başak Cengiz’in samuray kılıcıyla öldürülme anı görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar 02:24
Son Dakika: Başak Cengiz'in samuray kılıcıyla öldürülme anı görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar 12.11.2021 | 08:54
İstanbul’da “Sim Kart” çetesine yönelik eş zamanlı operasyon | Video 02:02
İstanbul’da “Sim Kart” çetesine yönelik eş zamanlı operasyon | Video 12.11.2021 | 09:07
Malatya’da tır otomobili biçti: 1’i ağır 3 yaralı 02:31
Malatya'da tır otomobili biçti: 1'i ağır 3 yaralı 12.11.2021 | 09:04
Mimar Başak Cengiz’in samuray kılıcı ile öldürülme anı görüntüleri ortaya çıktı! 02:24
Mimar Başak Cengiz'in samuray kılıcı ile öldürülme anı görüntüleri ortaya çıktı! 12.11.2021 | 08:54
Bahçelievler’de dehşet anları! Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından öldürüldü | Video 02:21
Bahçelievler'de dehşet anları! Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından öldürüldü | Video 12.11.2021 | 08:51
Bursa’da kuyumcu soydu, İstanbul’da yakalandı: Hırsızlık anları kamerada | Video 04:37
Bursa'da kuyumcu soydu, İstanbul'da yakalandı: Hırsızlık anları kamerada | Video 12.11.2021 | 08:43
Başakşehir’de dokuma atölyesi alev alev yanarak küle döndü 02:49
Başakşehir’de dokuma atölyesi alev alev yanarak küle döndü 12.11.2021 | 08:38
Ordu’da dehşet! Boşanma aşamasındaki eşini minibüsle böyle ezdi | Video 01:23
Ordu'da dehşet! Boşanma aşamasındaki eşini minibüsle böyle ezdi | Video 12.11.2021 | 08:43
Ordu’da dehşet! Boşanma aşamasındaki eşini minibüsle böyle ezdi 01:23
Ordu'da dehşet! Boşanma aşamasındaki eşini minibüsle böyle ezdi 12.11.2021 | 08:38
Düğün salonu önünde kavga edip, polise direndiler | Video 00:56
Düğün salonu önünde kavga edip, polise direndiler | Video 12.11.2021 | 08:43
Müge Anlı’da kan donduran iddia: İntikam için kiralık katil tuttu! Ağabeyinin eşini yatağında infaz ettirdi! | Video 03:09
Müge Anlı’da kan donduran iddia: İntikam için kiralık katil tuttu! Ağabeyinin eşini yatağında infaz ettirdi! | Video 11.11.2021 | 22:32

Adana polisi internet üzerinden otomobil satan bir kişiyi dolandırdığı öne sürülen 3 zanlıyı yakaladı

VİDEO DEVAM EDİYOR

Ömer Y., otomobilini satmak için internete ilan verdi. Ömer Y.'yi cep telefonuyla arayan Cengiz K. (38), otomobili 300 bin TL'ye almak üzere anlaştı. Cengiz K., daha sonra kentteki oto galerici Erhan Y.'yi arayıp, söz konusu otomobili ne kadara alabileceğini sordu. Erhan Y.'den 277 bin TL fiyat alan Cengiz K., yeniden otomobilin sahibini arayıp, Hakkari'de uzman çavuş olarak görev yaptığını, aracı bir arkadaşının alacağını söyledi. Bunun üzerine Cengiz K., Ömer Y. ile Erhan Y.'yi buluşturdu. Cengiz K., otomobilin bedeli olan 300 bin TL'yi gönderdiğine dair sahte bir dekontu Ömer Y.'ye gönderip, aracın devrini Erhan Y.'ye yapmasını söyledi. Bu olaylardan haberi olmayan Erhan Y. de devir işleminin ardından 277 bin TL'yi Cengiz K.'nin verdiği IBAN'a gönderdi.

Eve döndükten sonra banka hesabını kontrol eden Ömer Y., paranın kendisine ulaşmadığını görüp, dekontun sahte olduğunu anladı. Dolandırıldığını fark eden Ömer Y.'nin şikayeti üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünü bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Cengiz K.'nin banka hesabını kontrol eden ekipler, Ramazan P. (22) ve Mustafa Ç. (53) ile birlikte çalıştığını tespit etti. Polisin, olayla ilgili çalışması devam ederken Mustafa Ç.'nin hesabına 340 bin TL daha giriş olduğu belirlendi. Bu paranın, aynı yöntemle dolandırılan Konya ve Mersin'deki kişiler tarafından gönderildiği saptandı. Bunun üzerine 3 şüphelinin de banka hesabına bloke konuldu.

Bu tespitler üzerine ekipler, Cengiz K. ile Ramazan P.'yi Gaziantep'te, Mustafa Ç.'yi ise Adana'da yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden Cengiz K., emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddederken, Mustafa Ç. ise "Cengiz benim hesabıma para geleceğini söyledi. Ben de parayı kendisine geri gönderdim" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Cengiz K. ile Ramazan P. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Mustafa Ç. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA