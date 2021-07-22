Video Yaşam İnternette görüp başladı. 1 milyon solucanla aylık 1 ton gübre üretiyor | Video

İnternette görüp başladı. 1 milyon solucanla aylık 1 ton gübre üretiyor | Video

İnternette görüp başladı. 1 milyon solucanla aylık 1 ton gübre üretiyor | Video
22.07.2021 | 13:35

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sıcaklıklar düşecek! Uzman isimden İstanbul ve birçok il için hava durumu uyarısı | Video 05:42
Sıcaklıklar düşecek! Uzman isimden İstanbul ve birçok il için hava durumu uyarısı | Video 22.07.2021 | 14:18
Eşsiz manzarayı seyretmek için 625 merdiven basamağı çıkıyorlar | Video 02:48
Eşsiz manzarayı seyretmek için 625 merdiven basamağı çıkıyorlar | Video 22.07.2021 | 13:51
Ünlü mankeni öldüresiye döven eski sevgili adliyeye sevk edildi | Video 00:39
Ünlü mankeni öldüresiye döven eski sevgili adliyeye sevk edildi | Video 22.07.2021 | 13:45
İnternette görüp başladı. 1 milyon solucanla aylık 1 ton gübre üretiyor | Video 03:29
İnternette görüp başladı. 1 milyon solucanla aylık 1 ton gübre üretiyor | Video 22.07.2021 | 13:35
Cesur kedi apartmana girmek isteyen tilkiyi böyle püskürttü | Video 00:34
Cesur kedi apartmana girmek isteyen tilkiyi böyle püskürttü | Video 22.07.2021 | 13:07
Park halindeki kamyonet böyle çalındı | Video 01:29
Park halindeki kamyonet böyle çalındı | Video 22.07.2021 | 13:00
Otomobile çarpan motosikletli sürücü metrelerce havaya uçtu. Feci kaza kamerada | Video 00:21
Otomobile çarpan motosikletli sürücü metrelerce havaya uçtu. Feci kaza kamerada | Video 22.07.2021 | 13:00
101 yaşındaki kaplumbağaya yıllardır evladı gibi bakıyor | Video 05:17
101 yaşındaki kaplumbağaya yıllardır evladı gibi bakıyor | Video 22.07.2021 | 12:38
SON DAKİKA: Artvin'de sel felaketi! Sel felaketi bölgesinden canlı yayınla ilk görüntüler... 03:53
SON DAKİKA: Artvin'de sel felaketi! Sel felaketi bölgesinden canlı yayınla ilk görüntüler... 22.07.2021 | 12:42
Samsun'da 58 yılda ilk kez ayrı kalan çiftin duygulandıran buluşması kamerada 03:16
Samsun'da 58 yılda ilk kez ayrı kalan çiftin duygulandıran buluşması kamerada 22.07.2021 | 12:11
İstanbul Şile'de denizde kaybolan 3 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı! 01:25
İstanbul Şile'de denizde kaybolan 3 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı! 22.07.2021 | 11:35
Konya'da tarım işçilerinin minibüsü şarampole yuvarlandı! 1 ölü, 14 yaralı 03:31
Konya'da tarım işçilerinin minibüsü şarampole yuvarlandı! 1 ölü, 14 yaralı 22.07.2021 | 11:36
Hakkari Yüksekova'da korkutan balık ölümleri | Video 03:26
Hakkari Yüksekova'da korkutan balık ölümleri | Video 22.07.2021 | 11:32
SON DAKİKA: Trabzon açıklarındaki korkutan hortum kamerada 01:48
SON DAKİKA: Trabzon açıklarındaki korkutan hortum kamerada 22.07.2021 | 11:35
Artvin'de sel suları çimento harç kamyonunu böyle sürükledi | Video 00:41
Artvin'de sel suları çimento harç kamyonunu böyle sürükledi | Video 22.07.2021 | 11:32
Yangın çıkan evde kadın ölü, kocası ise bilekleri kesik halde bulundu | Video 01:53
Yangın çıkan evde kadın ölü, kocası ise bilekleri kesik halde bulundu | Video 22.07.2021 | 11:08
Rize'deki selde yaşanan can pazarı kamerada | Video 00:52
Rize'deki selde yaşanan can pazarı kamerada | Video 22.07.2021 | 11:03
Ataşehir’de hırsızlar lüks aracı soyup soğana çevirdiler | Video 01:45
Ataşehir’de hırsızlar lüks aracı soyup soğana çevirdiler | Video 22.07.2021 | 10:36
Saklı Cennet ‘Yedigöller' kısıtlamasız bayramda misafirlerini ağırlıyor | Video 06:15
Saklı Cennet ‘Yedigöller' kısıtlamasız bayramda misafirlerini ağırlıyor | Video 22.07.2021 | 10:18
Artvin'de sel ve heyelan | Video 02:28
Artvin'de sel ve heyelan | Video 22.07.2021 | 10:18

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde oturan 20 yaşındaki Ahmet Yıldırım, internette görerek başladığı solucan gübresi işine 1 milyon solucan ile ayda 1 ton gübre üretimi yapıyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İslahiye ilçesinde oturan 20 yaşındaki Ahmet Yıldırım, tesadüfen internette görerek girdiği solucan gübresi işini büyüterek, aylık bir ton üretim kapasitesine ulaştı. Yıldırım, 15 bin solucanla başladığı organik gübrelemede şu an 1 milyon solucana ulaştığını ifade etti. Ürettiği gübreleri kendi ekili ürünlerinde de denediğini ifade eden Yıldırım, diğer gübreye göre yüzde 70 daha fazla verim aldıklarını söyledi.

"HOBİ AMAÇLI BAŞLADIM, 1 MİLYON SOLUCANIM VAR"
Hobi olarak başladığı solucan gübresine şu an 1 milyon solucana ulaştığını söyleyen 20 yaşındaki Ahmet Yıldırım, "Organik solucan gübresi üretimine 2018'in Kasım ayında başladık. O günden bu yana kendi gübremizi üretiyoruz. Daha önceden internette dolaşırken reklamlarda gördüğümde, bizim de arazimiz var, kendi gübremizi üretelim diyerek hobi amaçlı başladım. 2018 yılında 15 bin solucan almıştım. Az da olsa bir yerden başladık. Şu anda 1 milyon tanenin üzerinde solucanım var" dedi.

"AYLIK BİR TON GÜBRE ÜRETİYORUM"
Aylık bir ton gübre ürettiğini ifade eden Yıldırım, "Kendi gübre ihtiyacımızı karşılayacak değerde gübre üretiyorum. Aylık bin kiloya yakın bir üretimimiz var. Hedefim büyük bir işletme kurup bu işi ilerletmeyi düşünüyorum. Öncelikle fermente olmuş büyükbaş gübresini solucanlarımıza haftalık olarak düzenli bir şekilde yemleme yapıyoruz. Ondan sonra solucanlarımız yedikçe yüzeyde çalıştıkları için her hafta 10 santim üstüne mama veriyoruz. Sonra da 6 ay boyunca hiçbir şekilde gübre çıkarma işlemi yapmıyoruz. 6 ayın sonunda solucanlarımızı file yöntemi ile ayırarak gübremizin altta kalmasını sağlıyoruz. Solucanlarımızı başka bir yere aktardıktan sonra gübremizi çıkartıp kurutuyoruz. En sonda eleme ve paketleme işlemi yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"DİĞER GÜBRELERE GÖRE YÜZDE 70 DAHA VERİMLİ"
Organik ürettiği solucan gübresinin diğer gübrelere göre yüzde 70 daha verimli olduğunu ifade eden Yıldırım, "Diğer gübrelerle kıyaslarsak yüzde 60-70 oranında verim artışı sağlıyor. Kendi arazilerimizde kullandık. Salatalık, mısır, üzüm de kullandık. Diğer gübrelere göre daha güzel bir verim aldık. Yüzde 70 verim artışını gözle görebildik. Üzüm de daha parlak ve kaliteli bir üzüm almayı sağladı" diye konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA