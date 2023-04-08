İnternetten kaçak sigara satışı yapanlara jandarmadan operasyon | Video 08.04.2023 | 10:21 İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri imal ettikleri kaçak sigaraları internet üzerinden tekel bayilerine satışını yapan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 900 yüz bin boş makaron, 900 Bin adet doldurulmuş makaron ve 1 kilogram kıyılmış tütün ele geçirilirken, yakalanan 3 kişi ifadelerin ardından mahkemeye sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde internet üzerinden tekel bayilerine sigara ve tütün kaçakçılığı yapıldığı bilgisini aldı. Yapılan takip sonucunda 3 şüphelinin kimlik ve adres bilgileri tespit edildi. Belirlenen adreslerde yakın takibe başlayan Jandarma ekipleri, kaçak sigaraların kamyonlar vasıtasıyla satış yapılan adreslere nakil olacağı bilgisine ulaştı. Bağcılar ve Beyoğlu ilçelerinde şahısların adreslerine ve dağıtımda kullandıkları araçlara eş zamanlı yapılan operasyonda 900 yüz bin boş makaron, 900 bin adet doldurulmuş makaron, 1 kilogram kıyılmış tütün ile 3 şahıs yakalandı.Yakalanan R.P., T.A., ve R.A., Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadelerinin alınmasının ardından 3 şahıs adliyeye sevk edildi.