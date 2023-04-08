İnternetten kaçak sigara satışı yapanlara jandarmadan operasyon | Video
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri imal ettikleri kaçak sigaraları internet üzerinden tekel bayilerine satışını yapan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 900 yüz bin boş makaron, 900 Bin adet doldurulmuş makaron ve 1 kilogram kıyılmış tütün ele geçirilirken, yakalanan 3 kişi ifadelerin ardından mahkemeye sevk edildi.
Yakalanan R.P., T.A., ve R.A., Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadelerinin alınmasının ardından 3 şahıs adliyeye sevk edildi.
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